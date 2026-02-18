Sel Suyuna Kapılan Şahsın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Sel Suyuna Kapılan Şahsın Cesedi Bulundu

Sel Suyuna Kapılan Şahsın Cesedi Bulundu
18.02.2026 09:51
Denizli'nin Çameli ilçesinde, sel sularına kapılan Bayram Kök'ün cesedi 4 km uzaklıkta bulundu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde sele kapıldığı iddia edilen şahıs, yaklaşık 4 kilometre ilerde dere yatağında ölü bulundu.

Olay, Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalleden geçen dere yatağından karşıya geçmeye çalışan Bayram Kök, gece saat 03.00 sularında etkili olan yoğun yağış sonrası oluşan sel sularına kapıldı. Karşıya geçmek isterken dengesini kaybederek düştüğü derede akıntıyla sürüklenen Bayram Kök'ün eve dönmemesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Kayıp şahsın bulunması için jandarma, itfaiye ve vatandaşların katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Bayram Kök'ün cansız bedeni, sabah saat 08.00 sıralarında suya düştüğü iddia edilen Elmalı Mahallesi'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kirazlıyayla Mahallesi yakınlarında dere yatağında bulundu. Kök'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

