Selçuk'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Selçuk ilçesinde bir araca düzenlenen operasyonda toplam 4 heykel ve 36 sikke ele geçirildi.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, bir araca düzenlenen operasyonda toplam 4 heykel ve 36 sikke ele geçirildi.

Operasyon sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ele geçirilen eserlerin, tarihi ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olduğu, uzmanlar tarafından incelemeye alındığı belirtildi.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadeleye devam edileceğini ve kültürel mirasın korunması konusunda vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. - İZMİR