Selektör kavgasında dalağını kaybeden gence saldıranlara 11 yıl 8'er ay hapis verildi - Son Dakika
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Selektör kavgasında dalağını kaybeden gence saldıranlara 11 yıl 8'er ay hapis verildi

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Selektör kavgasında dalağını kaybeden gence saldıranlara 11 yıl 8\'er ay hapis verildi
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Antalya'da selektör tartışmasında bıçaklanarak dalağını kaybeden 21 yaşındaki gencin davasında iki sanığa 11 yıl 8'er ay, olay tarihinde çocuk olan sanığa 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. İki sanık hükmen tutuklandı, çocuk sanığın yurt dışına çıkış yasağı sürüyor.

Antalya'da trafikte selektör tartışmasında motosikletli kişilerce aracından indiği sırada bıçaklanan ve dalağını kaybeden 21 yaşındaki gencin davasında, iki sanığa ayrı ayrı 11 yıl 8 ay, olay tarihinde çocuk olan sanığa ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Olay, 9 Eylül 2024'te Antalya'da meydana geldi. İddianameye göre Yıldız Caddesi'nde ilerleyen Sinan Baran Çelik, amcası Murat Çelik ve arkadaşı Veysel Çalışkan ile kuzeni Şeyhmus Çelik'in kullandığı otomobildekiler ile motosikletli kişiler arasında selektör yapılması nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletlerden birini Musa M.A., diğerini İshak Demir kullanırken, olay tarihinde çocuk olan B.A.K. de Acar'ın motosikletinde yolcu olarak bulunuyordu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ihtimali üzerine Şeyhmus Çelik otomobille yoluna devam etti. Motosikletlerdeki kişiler otomobili takip etti, Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında taraflar yeniden karşılaştı. Sinan Baran Çelik ve Murat Çelik'in otomobilden inmesinin ardından çıkan kavgada, M.M.A., Sinan Baran Çelik'i en az dört yerinden bıçakladı.

Dalağı ameliyatla alındı

Dosyaya giren adli raporda, Çelik'in karın bölgesi, sağ kalçası, sağ bacağı ve kolunda kesici ve delici alet yaralanmaları bulunduğu belirtildi. Yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olmadığı, ameliyatla dalağının alınmasının organlardan birinin işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olduğu bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler İshak D., Musa M.A. ve olay tarihinde 16 yaşında olan B.A.K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan dava, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın ikinci duruşmasında esas hakkındaki mütalaasında üç sanığın da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, kullanılan bıçağın niteliği, hedef alınan vücut bölgesi, darbe sayısı ve yaralanmanın ağırlığına dikkat çekti.

İki sanığa 11 yıl 8'er ay hapis

Davanın 3. duruşmasında mahkeme heyeti, Musa M.A. ve İshak D.'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik indirimi uygulamayan heyet, cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki muhtemel etkilerini takdiri indirim nedeni kabul ederek cezaları ayrı ayrı 11 yıl 8 aya indirdi. Verilen ceza miktarı ile kaçma ve saklanma şüphesini dikkate alan heyet, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Musa M.A. ve İshak D.'nin hükmen tutuklanmasına karar verdi.

B.A.K. hakkında da aynı suçtan 14 yıl hapis cezası belirlendi. Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle cezası üçte bir oranında indirilerek 9 yıl 4 aya düşürüldü. Takdiri indirimle 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan B.A.K.'nin yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmedildi.

"Adalet geç de olsa tecelli etti"

Karar duruşması sonrası konuşan Sinan Baran Çelik'in avukatı Neşet Kocaman, olayın trafikte selektör ve korna nedeniyle başlayan tartışmanın ardından yaşandığını söyledi. Müvekkili ile otomobildeki diğer kişilerin uzaklaşmasına rağmen motosikletli kişilerin takibi sürdürdüğünü belirten Kocaman, müvekkilinin saldırı sonucu dalağını kaybettiğini ifade etti.

Şüphelilerin olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Kocaman, yaklaşık iki yıl süren yargılamanın sonunda iki yetişkin sanığın 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutuklandığını söyledi. Kocaman, "Biz de diyoruz ki adalet geç de olsa tecelli etti. Çünkü bu süreci müvekkile çevresine, ailesine anlatmakta hakikaten hukuken çok çok zorlanmıştık" ifadelerini kullandı.

Yargı sürecinin devam edeceğini belirten Kocaman, "Tabii ki süreç ilk derece yargılamasıyla bitecek bir aşama değil. Bunun istinaf aşaması hükmedilen ceza miktarı itibariyle Yargıtay aşaması da olacak. Cezanın bireyselleştirilmesi noktasında bu kadar vahamet arz eden bir olayın üst sınırlara yaklaşması, bizim de arzumuz. Adaletin tecellisi adına hedefimiz budur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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