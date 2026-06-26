Selendi\'de Dolandırıcılık Uyarısı

Manisa'nın Selendi ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, pazar yerinde gerçekleştirdikleri bilgilendirme çalışmasıyla vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Ekipler, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla ilçe pazar yerinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla birebir görüşen emniyet ekipleri, son dönemde sıkça karşılaşılan iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu. Çalışmada ayrıca araç, ev ve iş yerlerine yönelik hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler, araç ve gayrimenkul alım-satımında dikkat edilmesi gereken hususlar ile güvenli alışveriş yöntemleri hakkında da bilgi verildi.

Vatandaşlara hazırlanan bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, şüpheli kişi ve durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, kişisel bilgiler ile banka hesap bilgilerinin hiçbir şartta üçüncü kişilerle paylaşılmaması uyarısında bulundu. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ise zaman kaybetmeden güvenlik güçlerine başvurulmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. - MANİSA