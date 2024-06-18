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Selendi'de yangın mahallelinin müdahalesiyle söndürüldü

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde kırsal alanda çıkan yangına o esnada düğünde olan vatandaşlar ve belediye başkanı müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü.

Yangın Manisa'nın Selendi ilçesi Kayranlar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre mahallede düğün yapan vatandaşlar mahalleye yakın kırsal alanda çıkan yangını fark ederek düğünü bırakıp yangın bölgesine akın etti. Düğüne katılan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban da ceketini çıkararak vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Mahallelinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları da tamamlanırken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.