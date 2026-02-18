Selimiye Camii'nde Yangın Paniği - Son Dakika
Selimiye Camii'nde Yangın Paniği

Selimiye Camii'nde Yangın Paniği
18.02.2026 18:44
Edirne Selimiye Camii açılışında çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı, hasar yok.

Edirne'de 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından bugün ikindi namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'nde, açılışın ardından çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Selimiye Camii'nde cemaatin namaza durduğu sırada yangın çıktı. Caminin yerden ısıtma sisteminin kablolarının geçtiği bölümden yükselen duman kısa sürede iç mekana yayıldı. Dumanın fark edilmesi üzerine cemaat kontrollü şekilde dışarı çıkarıldı. Olay sırasında cami içerisinde kısa süreli panik yaşandı. Yangına ilk müdahaleyi restorasyonu gerçekleştiren firmanın görevlileri yaptı. Elektrik kontağından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, caminin ana ibadet alanında herhangi bir yapısal hasar oluşmadı. Sorunun yalnızca enerji odasıyla sınırlı kaldığı belirtildi.

Öte yandan, bu akşam Selimiye Camii'nde ilk teravih namazının kılınması bekleniyor. Yetkililer, namaz saatine kadar teknik sorunun giderileceğini ve caminin ibadete açık olacağını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selimiye Camii'nde Yangın Paniği - Son Dakika

