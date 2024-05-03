Selin vurduğu Sincan'da bir ev kullanılamaz duruma geldi - Son Dakika
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Selin vurduğu Sincan'da bir ev kullanılamaz duruma geldi

Ankara Sincan'da günlerdir süren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel suları, bir evi kullanılamaz hale getirdi. Evde bulunan eşyalar da sulara teslim oldu. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla ev tahliye edildi. Ev sahibi ise 150 bin liralık maddi zararının olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

03.05.2024 00:35
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Selin vurduğu Sincan'da bir ev kullanılamaz duruma geldi

ANKARA - Günlerdir etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan sel suları, Ankara Sincan'daki bir evi bastı. İçindeki eşyalarla birlikte sulara teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Başkentte son gülerde etkisini hissettiren fırtına ve şiddetli yağış, Sincan'ın Gökçek Mahallesi'ndeki bir evin sular altında kalmasına neden oldu. Sel suları ile dolan ev, içindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın oluştuğu daireyi dolduran sular ise ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonucu saatler sonra tahliye edilebildi. 150 bin liralık zararı olduğu dile getiren ev sahibi ise yetkililerden yardım istedi.

"Hayatım bitti"

Mağdur ev sahibi Sadettin Gökdemir: "Eşim arayıp, 'Yetiş evimizi su bastı' dedi. Geldiğimde evim ve eşyalarım su içerisindeydi. Komşularımın yardımıyla suları dışarı atabildik. Evimi kullanabilecek ve kalabilecek durumda değilim. Mağdur durumdayım. Suların boyutu çok yüksekti. Bazı eşyalarımı atmak zorunda kaldım. Evin duvarları ve parkeleri sudan dolayı kabardı. O anlarda hiçbir şey yapamadım. Oturup ağladım. İtfaiye ve polis ekiplerini aradım. Yardım çığlıkları attım. Hayatım bitti. Eşyalarımın daha taksitlerini ödüyordum. 150 bin liraya yakın maddi kaybım var. Devlet büyülerimizden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Selin vurduğu Sincan'da bir ev kullanılamaz duruma geldi - Son Dakika

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