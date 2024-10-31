Semih Şentürk, saldırıya uğradı - Son Dakika
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Semih Şentürk, saldırıya uğradı

Semih Şentürk, saldırıya uğradı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaça uğradı. Saldırgana direnen Semih, çantasını kurtarsa da kolundaki saati kaptırdı.

31.10.2024 21:35
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından olan, şu sıralarda yorumculuk yapan Semih Şentürk, Barcelona'da saldırıya uğradı.

KAPKAÇÇININ SALDIRISINA UĞRADI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Barcelona'nın Camp Nou stadına ilişkin görüntü paylaşan Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek istedi. Şentürk bu sırada bir kapkaççının saldırısına uğradı.

ÇANTASINI KURTARDI, SAATİNİ ÇALDIRDI

Kapkaççı, Semih Şentürk'ün çantasına saldırdı. Saldırgana direnen ve çantasını kurtaran Şentürk, kolundaki saatin çalınmasına engel olamadı. Olayın ardından polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Semih Şentürk, Milli Takım, Fenerbahçe, Barcelona, 3-sayfa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Semih Şentürk, saldırıya uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Talat Yelbuz:
    Arkada bir kuş bayrağı var bizi ilgilendirmez, kuşlar kendi aralarında gagalassin 12 52 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Sıkıntı Olmaz Bizi Bağlamaz 7 50 Yanıtla
  • serkan keskin:
    kolundaki saati kaptirip cantayi nasil kurtardin kral 25 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    geçmiş olsun semih avrupa artık güvenli bir yer değildir ne işiniz var orada gidin Taylantta Japonyada honkokta gezin 16 6 Yanıtla
  • Murat Çil:
    gene sudem melis gene boş bir yorum 16 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat kapmıştır :)) 17 2 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Mutlaka son dk. Kurtarmıştır çantayı. 5 1 Yanıtla
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