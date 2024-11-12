Şenyürek'e Saldıran Serbest Bırakıldı

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CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek'e görev yaptığı hastanede fiziksel saldırı eyleminde bulunan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun Özel Kent Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, bir hasta yakını tarafından fiziksel saldırıya uğramış, yaşanan olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren A.A.K. gözaltına alınmıştı.

İl Başkanı Şenyürek'in avukatı Murat Bektaş, şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, "Şüpheli şahıs, karakol ifadesinin ardından akşam saatlerinde Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Giresun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'cuma günleri karakola giderek imza atmak' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol tedbirleri verilmek suretiyle serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı. - GİRESUN