Serçe İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Serçe İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

28.06.2026 09:42
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Kütahya'da serçe, ip nedeniyle ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri başarıyla kurtardı.

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Nuruosmaniye Camii bahçesinde, bir serçe ayağına dolanan ip nedeniyle ağaca takılarak mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ağacın dalına sıkışan serçeyi zarar vermeden kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Yapılan dikkatli müdahale sonucunda ipten ve ağaçtan kurtarılan serçe, yeniden doğal yaşam alanına salındı. Olayı izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin duyarlı ve hassas çalışmasını takdirle karşıladı.

Küçük kuşun güvenli şekilde kurtarılması çevrede bulunanlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, ekiplerin hızlı ve dikkatli müdahalesi de dikkat çekti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kütahya, İtfaiye, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serçe İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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