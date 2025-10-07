Serdar Öktem suikastında kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi - Son Dakika
Serdar Öktem suikastında kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi

07.10.2025 00:06
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayda kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi.

Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayda kullanılan silah ve teçhizat ele geçirildi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan avukat Serdar Öktem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Öktem, saldırı sonucu hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Suikast gündeme bomba gibi düşerken; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı suikasta ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yakalanan 6 şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirtilirken, "Cinayeti, bir organize suç örgütünün beslediği husumet sonucu işlediği düşünülmektedir" denildi.

SUİKAST SİLAHLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Olay sonrası çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalamış ve olayda kullanılan teçhizat ele geçirmişti.

Arnavutköy'de ormanlık alana atılan ve bir sırt çantası içinde bulunan 2 tabanca, 2 Kalaşnikof, kar maskeleri ve eldivenler görüntülendi. Ele geçirilen teçhizatlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
