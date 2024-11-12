Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Kararı - Son Dakika
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Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Kararı

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Serdar Ortaç, yasadışı bahis soruşturması kapsamında ev hapsine alındı.

12.11.2024 01:49
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Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi

İSTANBUL -Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 20 sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi.

Serdar Ortaç\'a Ev Hapsi Kararı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Kararı - Son Dakika

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