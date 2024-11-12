Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi
İSTANBUL -Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 20 sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Kararı - Son Dakika
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