Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum

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'Yasadışı Bahse Teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Ortaç, yaptığı ilk açıklamada topluma kötü örnek olduğu gerekçesiyle üzgün olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıda ifade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ORTAÇ: DOĞRU DEĞİL AMA...

Ortaç, savcılıktaki ifade işlemleri sonrasında görevli polis ekipleri tarafından mahkemeye götürüldüğü esnada, "Doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm." dedi.