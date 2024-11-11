Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum - Son Dakika
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Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum

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İstanbul'da yasadışı bahse teşvik iddiaları üzerine gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ortaç, "Doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm." dedi.

11.11.2024 17:14  Güncelleme: 17:24
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'Yasadışı Bahse Teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Ortaç, yaptığı ilk açıklamada topluma kötü örnek olduğu gerekçesiyle üzgün olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıda ifade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama

ORTAÇ: DOĞRU DEĞİL AMA...

Ortaç, savcılıktaki ifade işlemleri sonrasında görevli polis ekipleri tarafından mahkemeye götürüldüğü esnada, "Doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm." dedi.

Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
Kaynak: İHA

Serdar Ortaç, istanbul, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Harun Çelik:
    AHMET KAYANIN ahı devam ediyor ebru çingenesinide bu şekilde göreceğiz yakındır reha muhtarda ne oldu gördük eee kimse şah değil padişah değil demiştin o gece bak ne oldu ALLAH’ın adaleti işte 56 34 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Büyük İhtimalle Tutuklanacak Hiç Rahat Durmuyorlar Rahatlık Batıyor Para Var 55 6 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Kim ne derse desin Ahmet kayanın ahı var der susarım 30 19 Yanıtla
  • Osman Koca:
    memoliyi geç gram üzülmem ama serdara üzüldüm dürüst samimi bi çocuk .bir yabancı kadın mahvetti..kumarla kafasını meşgul etti sonu kötü oldu.. 32 5 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    akıllanmaz bu adam 33 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    evet ya hiç yakışmıyor kötü örnek serdar sen bir sanatcisin 27 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    6 kez kumara, 4 kez içkiye, 3 kez sigaraya, 5 kez alemlere ortamlara tövbe etti, 7 kez adam olacağına söz verdi. 8 kez pskolijik tedavi gördü, 2 kez hastalığı ölümcül duruma geldi ve kurtuldu. Peki daha ne olmalıydıki Serdarın bu durumlara düşmemesi için 23 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    nerden nereye geldıler üzücü 20 1 Yanıtla
  • Emre Aytekin:
    Ibneler kumarcısını neyi inkar ediyorsun 18 3 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz:
    Para para para daha fazla daha fazla daha fazla Doymuyorlar!! Hep şükürsüzlükten…. 14 1 Yanıtla
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