Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı - Son Dakika
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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil\'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı

Şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ev hapsi kararı verilmişti. Ancak bu adli kontrol yükümlülükleri kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Erbil, hayatı boyunca başına gelen kötü olayların sebebinin iyi niyetinin kullanılmış olması olduğunu belirtti. Elektronik kelepçeyle ev hapsi kararının tedirgin ettiğini ifade eden Erbil, kararın kaldırılmasından dolayı sevindiğini söyledi.

27.11.2024 23:48
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'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınan ve haklarında ev hapsi kararı verilen şarkıcı Serdar Ortaç ile sunucu Mehmet Ali Erbil'in adli kontrol yükümlülükleri itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hâkimi tarafından kaldırıldı.

"BAŞIMA GELEN KÖTÜ OLAYLARIN SEBEBİ İYİ NİYETİMİN KULLANILMIŞ OLMASI"

Yaşanan gelişme sonrasında Mehmet Ali Erbil'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Ünlü şovmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti. Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak. Yüce Türk adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim"

Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama: İyi niyetim kullanıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atagan Kurt:
    Gariban olsa iceri atarlar 2 0 Yanıtla
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