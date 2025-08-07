Serdivan\'da Bahçe Mobilyaları Dükkanına Saldırı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bahçe mobilyaları satan iş yerinin camları tüfekle kurşunlandı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldiği öne sürülen olayda, bulunan bahçe mobilyaları satan işyerinin camları tüfekle kurşunlandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede camlara 8 adet numaratör yerleştirmesi dikkat çekti. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA