Serdivan\'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yüz binlerce boş ve dolu makaron ile kaçak tütün ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik Serdivan ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda; 160 bin adet boş makaron, 100 bin adet doldurulmuş makaron, 120 kilogram kaçak tütün, 20 adet elektronik sigara ve 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.