Serdivan'da Müzik Aletleri Taşıyan Kişiyi Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Serdivan'da Müzik Aletleri Taşıyan Kişiyi Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Serdivan\'da Müzik Aletleri Taşıyan Kişiyi Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişiyi, aracına müzik aletleri taşıdığı sırada silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve şüpheli polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

06.05.2024 15:49
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişiyi, aracına müzik aletleri taşıdığı sırada silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 4 Mayıs Cumartesi günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, hem esnaf hem de müzisyen olduğu öğrenilen M.T., park halindeki aracına müzik aletlerini yüklediği sırada C.K.'nin (31) silahlı saldırısına uğradı. M.T. bacağından yaralandı, şüpheli ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırı anı kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde bekleyen otomobilden inen C.K.'nin, müzik aletlerini hafif ticari araca taşıyan M.T.'nin yanına silahla koştuğu ve ateş açtıktan sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Olay sırasında çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

Olayın faili tutuklandı

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serdivan'da Müzik Aletleri Taşıyan Kişiyi Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serdivan'da Müzik Aletleri Taşıyan Kişiyi Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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