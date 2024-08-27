Serdivan\'da Otomobil Bariyerlere Çarptı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Beşköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda 54 AJE 272 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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