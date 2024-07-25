Serdivan\'da otomobil çöp kamyonuna çarptı, sürücü yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aynı istikametteki çöp kamyonuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
32 Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 HK 095 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde bulunan çöp kamyonuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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