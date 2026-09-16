Şereflikoçhisar'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şereflikoçhisar'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Şereflikoçhisar\'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Şereflikoçhisar'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Çalören Mahallesi'nde 5 gün boyunca madde temin ederken gruplar halinde suçüstü yakalandığı bildirildi.

Ankara Şereflikoçhisar'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Şereflikoçhisar ilçesi Çalören Mahallesi'nde belirlenen çeşitli noktalara uyuşturucu veya uyarıcı madde bırakılmak suretiyle uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi.

Uyuşturucu ticareti sırasında madde temin eden şüpheliler, bölgede 5 gün boyunca farklı tarihlerde gruplar halinde suçüstü yakalandı. Yakalanan 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Şereflikoçhisar, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Çalören, Gözaltı, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şereflikoçhisar'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şereflikoçhisar'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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