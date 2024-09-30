Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Detayları - Son Dakika
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Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Detayları

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan saldırının arkasındaki isim 10 suç kaydına sahip.

30.09.2024 13:02
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Beykoz'da, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 250 bin TL karşılığında saldırı talimatını verdiği iddia edilen Hasan Ş.'nin Gürcistan'da yaşadığı ve 'kasten öldürme' suçu da dahil 10 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Beykoz Kavacık'ta 26 Eylül 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen şahısların silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda ayağından yaralanan Akın ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları üzerine silahı kullanan Ozan D, motosikleti kullanan Osman M, otomobili kullanan Eyüp Ü., şüphelilere yataklık yapan Yunus G. ile olaya karışan Muhammet A. ve İriş T. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli Gayrettepe İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Olayda kullanılan motosikletin plakalarının çalıntı olduğu belirlenirken, olayda kullanılan 1 adet tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.

Kendilerine 250 bin TL para verildiğini söyledi

Alınan tanık beyanlarına göre, olaydan sonra Ozan D. ve arkadaşlarının bir adreste buluşarak konuştukları, Ozan D.'nin bu işi yapmaları için Hasan Ş. tarafından kendilerine 250 bin TL para verildiğini söylediği belirlendi. Yunus G. isimli şahsın olaydan sonra şüpheli şahıslara parayı elden verdiği belirlendi.

Talimatı veren şahsın 10 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; Hasan Ş. isimli şahsın 'kasten öldürme', 'yaralama' gibi suçlardan 10 ayrı suç kaydı ve 4 aranması olduğu öğrenildi. Şüpheli Ozan D. hakkında oto hırsızlığı, Osman M. hakkında kasten yaralama, Muhammet A.'nın yaralama ve benzeri suçlardan 7 ayrı suç kaydı, Eyüp Ü.'nün benzer suçlardan 3, İriş T.'nin 3 ayrı ve Yunus G.'nin 1 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli Hasan Ş. isimli şahsın Büyükçekmece ilçesinde, Uğur Can D. isimli şahsın öldürülmesi olayının da firari şüphelisi olduğu, yasa dışı yollardan Gürcistan ülkesine gittiği tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Detayları - Son Dakika

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