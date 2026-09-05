Serhat Kılıç'ın Kağıthane'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Oyuncu Serhat Kılıç, nefes darlığı şikayeti sonrası evinde hayatını kaybetti. Kağıthane'deki evine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın öldüğünü belirledi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, nefes darlığı şikayeti sonrası evinde ölü bulundu.
Oyuncu Serhat Kılıç, evinde yaşadığı nefes darlığı şikayeti sonrası sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine oyuncunun Kağıthane'de bulunan evine giden sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Serhat Kılıç'ın Kağıthane'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?