Serik orman yangınında yanan bölgeler böyle görüntülendi - Son Dakika
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Serik orman yangınında yanan bölgeler böyle görüntülendi

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yanan alanlar havadan görüntülendi. Bölgede ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde dün başlayan yangın, elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkmıştır. Gece görüşlü helikopterler de karadan söndürme işlemlerini sürdüren ekiplere destek vermiştir. Yangın alanında 43 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 10 su ikmal aracı, 4 dozer, 22 hizmet vasıtası, 2 helikopter ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale devam etmektedir.

29.07.2024 21:50
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Serik orman yangınında yanan bölgeler böyle görüntülendi

Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar havadan ve karadan sürüyor

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yanan alanlar havadan görüntülendi. Bölgede ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde dün başlayan ve ilk tespitlere göre elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte normal hava desteğinin sonlandırılması sonrası gece görüşlü helikopterler de karadan söndürme işlemlerini sürdüren ekiplere destek verdi.

Günün ağarmasıyla birlikte bölgedeki yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları da hızlandı. 43 arazöz, 16 ilk müdahale, 10 su ikmal aracı, 4 dozer, 22 hizmet vasıtası, 2 helikopter ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalenin sürdüğü yangın alanında, yanan bölgeler havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serik orman yangınında yanan bölgeler böyle görüntülendi - Son Dakika

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