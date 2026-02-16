Serik\'te 26 Yaşındaki Genç Kalp Krizinden Öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde serada çalıştığı sırada kalp krizi geçiren 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Niyazi Topçu serada çalıştığı sırada fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren Topçu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA