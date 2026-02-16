Serik'te 26 Yaşındaki Genç Kalp Krizinden Öldü - Son Dakika
Serik'te 26 Yaşındaki Genç Kalp Krizinden Öldü

Serik'te 26 Yaşındaki Genç Kalp Krizinden Öldü
16.02.2026 18:18
Antalya'nın Serik ilçesinde sera çalışanı 26 yaşındaki Niyazi Topçu kalp krizi geçirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde serada çalıştığı sırada kalp krizi geçiren 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Niyazi Topçu serada çalıştığı sırada fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren Topçu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te 26 Yaşındaki Genç Kalp Krizinden Öldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Serik'te 26 Yaşındaki Genç Kalp Krizinden Öldü - Son Dakika
