Antalya'nın Serik ilçesinde serada çalıştığı sırada kalp krizi geçiren 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Niyazi Topçu serada çalıştığı sırada fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren Topçu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Serik'te 26 Yaşındaki Genç Kalp Krizinden Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?