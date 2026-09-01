Serik’te evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 2 belediye çalışanının da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bir şikayet üzerine nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Serik Belediyesi çalışanları M.Ç. ve E.E. ile ilçede esnaflık yapan H.C. ve F.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerin tamamı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında belediye çalışanı M.Ç.'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve suçlamaları kabul ettiği öne sürüldü. M.Ç.'nin ifadeleri ile incelenen WhatsApp yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarında yapılan incelemelerde, elektrik aboneliği işlemlerinde kullanılmak üzere sahte evrak düzenlendiği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirildiğinin belirlendiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.