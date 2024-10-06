Serik'te Ev Yangını: Güvercinler Mahalleli Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Serik'te Ev Yangını: Güvercinler Mahalleli Tarafından Kurtarıldı

Serik\'te Ev Yangını: Güvercinler Mahalleli Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin terasında çıkan yangında, vatandaşlar kümesteki güvercinleri son anda kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

06.10.2024 16:21  Güncelleme: 16:29
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Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evin terasında çıkan yangında kümeste bulunan güvercinler yanmaktan son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangın, Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi 3132 sokakta bulunan tek katlı bir evin teras kısmında meydana geldi. İkametten çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evin terasında maddi hasar meydana geldi.

Güvercinleri mahalleli telef olmaktan kurtardı

Güvercinlerin bulunduğu kafesten çıktığı öğrenilen yangında, kümes içerisinde bulunan güvercinler mahalle sakinleri tarafından telef olmaktan kurtarıldı. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Mahalle sakinlerinden Hasan Aktaş, yangın esnasında çarşıdan geldiğini ve dumanları fark ettiğini belirterek, "Komşunun çatısında güvercin beslediği kümeste çıkmış yangın, hemen müdahale ettik. İtfaiye ekipleri geldi ve müdahale etti" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serik'te Ev Yangını: Güvercinler Mahalleli Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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