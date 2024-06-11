Serik'te iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Boğazkent Turizm Merkezi Alparslan Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Tali yoldan çıkan Mehmet G.'nin kullandığı 07 YK 952 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Yiğit C.E.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki sürücü de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA