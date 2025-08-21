Serik'te İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Serik'te İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Serik\'te İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
21.08.2025 13:06
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi Karagöl mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Serik JASAT, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı timleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi kazı çalışmaları sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin yanlarında bulunan 1 adet jeneratör, 2 adet delici matkap, 1 adet fotokapan, 2 adet plastik baret, 1 adet çapa, 1 adet balyoz, 1 adet manille, 1 adet kazma, 1 adet 5 metre seyyar lamba, 1 adet 20 metre ip, 1 adet 50 metre seyyar elektrik kablosu, 7 adet delici matkap ucu, 1 adet 100 metre seyyar elektrikli makaralı kablo, 1 adet pense, 2 adet tornavida, 1 adet 2,5 metre merdiven ve 2 adet kovaya el koydu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar, savcılık talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Serik'te İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
SON DAKİKA: Serik'te İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
