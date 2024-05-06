Serik\'te Kamyonet Kontrolden Çıkarak Elektrik Direği ve Reklam Panosuna Çarptı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet elektrik direği ile reklam panosuna çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, park halindeki otomobilin üstüne reklam panosu düştü, araçta maddi hasar oluştu. Marketin camları kırıldı, bazı ürünler yerlere savruldu. Kaza anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Demirkan Akşit'in kullandığı 07 AIV 596 plakalı kamyonet seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra elektrik direğine ve reklam panosuna çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Akşit ile Muhammet Demirhan ve ismi öğrenilemeyen bir bayan yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA