Serik'te kavşak sisteminde kaza: Otomobil ters döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Serik'te kavşak sisteminde kaza: Otomobil ters döndü, sürücü yaralandı

Serik\'te kavşak sisteminde kaza: Otomobil ters döndü, sürücü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda kavşak sisteminde ters dönen bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.02.2024 14:47
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Antalya'nın Serik ilçesinde kavşak sisteminde ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Merkez Mahallesi hastane yolunda meydana geldi. Ahmet E.'nin kullandığı 34 DBD 086 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kaza sonrası ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serik'te kavşak sisteminde kaza: Otomobil ters döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika

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