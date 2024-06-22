Serik\'te kaybolan 11 yaşındaki çocuk bulundu

3.Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki çocuk, 10 saat sonra Serik belediyesi zabıta ekipleri tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Merkez Mahallesinde sabah 10.00 sıralarında evinden çıkan M.G. eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verildi. Olay sonrası arama çalışması başlatan zabıta ekipleri, M.G'yi yaklaşık 10 saat sonra Yeni Mahallede buldu ve ailesine teslim etti. Çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşayan aile ise ekiplere teşekkür etti. - ANTALYA