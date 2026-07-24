Serik\'te Kayıp Sera İşçisi Aranıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki sera işçisini bulmak için sulama kanalında dün başlatılan arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde devam ediyor.

Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi'nde yaşayan ve aile mesleği olan seracılıkla uğraşan Salih Arslantaş'tan (36), geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evden ayrıldı. Arslantaş, bir süre arkadaş grubuyla sulama kanalı kenarında oturdu. Ancak ilerleyen saatlerde genç adamdan bir daha haber alınamadı.

Tüm kişisel eşyaları kanal kenarında bulundu

Gece boyunca eve dönmeyen Arslantaş'ın ailesi, ilk etapta "belki gecikmiştir" düşüncesiyle sabahı bekledi. Sabah saatlerinde acı gerçek, bir köylünün dikkati sayesinde ortaya çıktı. Sulama kanalının kenarında sahipsiz bir motosiklet ve kişisel eşyalar gören vatandaş durumu jandarma ve aileye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ve yakınları; Salih Arslantaş'a ait 07 CDF 839 plakalı motosikleti, cep telefonunu, cüzdanını, kıyafetlerini ve ayakkabılarını kanal kenarında eksiksiz şekilde buldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK), AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edilerek kanalda su altı arama çalışması başlattı.

"Motoru ve eşyaları kanalın dibinde bulundu"

Kayıp olan abisi Salih Arslantaş için dünden itibaren arama çalışması başlatıldığını henüz bir sonuç alınamadığını belirten Beşir Arslantaş, "Akşam üzeri, arkadaşları ile beraber geliyor, oturuyor. Elbiselerini komple oraya bırakıyor. Motosikleti, telefonu, cüzdanı hepsi orada kalıyor. Ondan sonra akşam oluyor. Annemler de 'Belki gelir,' diyorlar. Sabah gelmediğini öğrenince ekiplere haber verdik" dedi.

Motorun ve kişisel eşyalarının kanal dibinde köylüler tarafından fark edildiğini belirten Beşir Arslantaş, "Köylünün biri arayıp, motosikletin, kanalın orada derken şüphelendik. Arama kurtarma ekibine haber verildi. Ekipler gelip bakıyor, elbisesi var, ayakkabısı var, motoru var, telefonu var. Ortalıkta kimse yok. Herhangi bir not falan da bırakmadı" dedi.

"Sular kesilmedi, arama çalışmaları zorlaşıyor"

Başlatılan çalışmalarda suyun kesilmesi gerektiğini söyleyen Beşir Arslantaş, "Dünden beri çalışma başlatıldı. Sözde su kesilecekti, su da kesilmedi. Su benim boyumu geçiyor zaten. Şimdi bu suda bulunamaz ki. Akşam kesilseydı su, seviye dizinin altına düşer. kanal içine bile girmeye gerek kalmadan ne olduğu görülürdü" dedi.

"Tek isteğimiz sağ olarak bulunması"

Kayıp abisinin kendi halinde biri olduğunu ve kimseye bir zararı olmadığını vurgulayan Arslantaş, "Umudumuz inşallah sağ olarak bulunması. Başka bir şey istemiyoruz. Abim evli ve iki çocuğu var. Kendi halinde biridir, kimseye zararı da dokunmaz. Sera işi yapıyordu, Biz ailecek sera işi yapıyoruz" şeklinde konuştu.