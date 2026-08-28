Serik'te Mahallelerde Yangın Paniği - Son Dakika
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Serik'te Mahallelerde Yangın Paniği

Serik\'te Mahallelerde Yangın Paniği
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Antalya'nın Serik ilçesinde dört mahallede çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde Kürüş, Yeşilyurt, Üründü ve Kozan mahallelerinde farklı saatlerde çıkan zirai ve otluk alan yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda ağaçlar, tarım alanları, saman balyaları ve bir hayvan ağılı zarar gördü.

Serik ilçesinde Kürüş, Yeşilyurt, Üründü ve Kozan mahallelerinde gün içerisinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Serik'in Yeşilyurt Mahallesi'nde iddiaya göre seyir halindeki bir kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu kopan tellerden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında yol kenarındaki zeytin ağaçları ile otluk alanın bir bölümü zarar gördü. Kozan Mahallesi'nde ise henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede yayılan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı meyve ağaçları zarar gördü.

Alevler saman balyalarına sıçradı

Kürüş Mahallesi'nde de yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı. Alevler, römork üzerinde bulunan saman balyalarını da tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çevredeki ağaçlar, traktör römorku, saman balyaları ve hayvan ağılı zarar gördü. Kürüş Mahalle Muhtarı Ferhat Demir, yangının yol kenarından geçen bir araçtan atılan izmarit nedeniyle çıkmış olabileceğini belirterek, "Yoldan geçen bir araçta atılan izmarit ile yangının çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri geldi ve yangın kontrol altına alındı. Mahalle halkımız da itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Yaklaşık 2 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Yangın evlere sıçramadı" dedi.

Meyve ağaçları zarar gördü

Mahalle sakini Aytaç Alperen Çolpak yangının yol kenarındaki otların yanmasıyla başladığını, ardından römork üzerindeki saman balyalarına sıçradığını söyledi. Çolpak, rüzgarın etkisiyle alevlerin kısa sürede büyüdüğünü ve çevredeki bazı ağaçların da yandığını ifade etti. Dört mahallede çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Üründü Mahallesindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ise itfaiye ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü. Alevlerden dolayı bir bahçedeki meyve ağaçları zarar gördü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te Mahallelerde Yangın Paniği - Son Dakika

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