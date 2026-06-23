Antalya\'da otluk alan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan otluk alan yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Yukarıçatma Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Serik ve Aksu itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, koordineli ve yoğun müdahalesi sonucunda yangın 1 saatte kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede inceleme başlatıldı. - ANTALYA