Serik'te protesto eden gruptan zarar veren 11 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Serik'te protesto eden gruptan zarar veren 11 kişiden 1'i tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Kayseri ve Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek için toplanan 11 kişiden 1'i, 2 ikamet ve 2 motosiklete zarar verip, sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

05.07.2024 12:43
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Antalya'nın Serik ilçesinde, Kayseri ve Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek için toplanan, 2 ikamet ve 2 motosiklete zarar verip, sosyal medyadan da provakatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 1'i tutuklandı.

1 Temmuz günü Serik ilçesin, Kayseri ve Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek için toplanan grupların, 2 ikamete, 2 motosiklete zarar vermesi ve sosyal medyadan provakatif paylaşım yapılması konularına ilişkin 3 Temmuz'da gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs, dün hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden B. A., O. F., E. S., B. A., A. K. S., H. C., H. K., A. M., S. A. ve M. E. Y, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ü. A. ise tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kayseri, Antalya, Suriye, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serik'te protesto eden gruptan zarar veren 11 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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