Serik'te protesto eden gruptan zarar veren 11 kişiden 1'i tutuklandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde, Kayseri ve Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek için toplanan, 2 ikamet ve 2 motosiklete zarar verip, sosyal medyadan da provakatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 1'i tutuklandı.

1 Temmuz günü Serik ilçesin, Kayseri ve Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek için toplanan grupların, 2 ikamete, 2 motosiklete zarar vermesi ve sosyal medyadan provakatif paylaşım yapılması konularına ilişkin 3 Temmuz'da gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs, dün hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden B. A., O. F., E. S., B. A., A. K. S., H. C., H. K., A. M., S. A. ve M. E. Y, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ü. A. ise tutuklandı. - ANTALYA