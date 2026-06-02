Serik\'te Sakinlerden Aidat Protestosu

Antalya'nın Serik ilçesindeki 583 konutlu bir sitenin sakinleri, yüksek aidatlar karşılığında yeterli hizmet alamadıklarını öne sürerek protesto düzenledi. Site bahçesinde toplanan vatandaşlar, yönetimi şeffaf olmamakla suçlarken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan 583 konutlu bir sitenin sakinleri, aidat politikaları ve hizmet yetersizliği nedeniyle protesto eylemi gerçekleştirdi. Site bahçesinde toplanan yüzlerce vatandaş, site yönetiminin haksız aidat uygulamaları yaptığını ve uzun süredir devam eden sorunlara karşı kayıtsız kaldığını iddia etti. Ellerindeki dövizlerle tepkilerini dile getiren vatandaşlar, ödedikleri aidatların nereye harcandığı konusunda yönetimden yeterli ve şeffaf bir açıklama alamadıklarını öne sürdü. Eylem sırasında konuşan site sakinleri, ortak kullanım alanlarının bakımsız olduğunu, temizlik hizmetlerinin yetersiz kaldığını ve güvenlik konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu savundu. Yaşam alanlarının ihmal edildiğini belirten vatandaşlar, site yönetimini istifaya davet ederek, yetkililerden soruna müdahale etmelerini istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, eylem boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı protesto, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. Site sakinleri, yaşadıkları sorunların çözülmesi ve aidatlarla ilgili şeffaf bilgilendirme yapılması için konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. - ANTALYA