Serik'te Zincirleme Kaza: Sürücü Kayboldu - Son Dakika
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Serik'te Zincirleme Kaza: Sürücü Kayboldu

Serik\'te Zincirleme Kaza: Sürücü Kayboldu
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Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı, sürücü kayıplara karıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen hafif ticari aracın sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Kaza, Serik ilçesi Antalya-Alanya D400 kara yolu Serik Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hal istikametinden sanayi sitesi yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 VIP 15 plakalı hafif ticari araç, kavşağa girdiği sırada önce Manavgat istikametinden gelen H.B.E. idaresindeki 34 AER 133 plakalı otomobille, ardından da Alanya istikametine seyir halinde olan Y.Ş. yönetimindeki 07 ET 162 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.

Kayıplara karıştı

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle her üç araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü ise kazanın hemen ardından aracını bırakarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Tur minibüsünün içerisinde bulunan yabancı uyruklu turistler, bölgeye çağrılan başka bir transfer aracına bindirilerek yolculuklarına devam etti. Polis ekipleri kaza sonrası olay sonrası kayıplara karışan sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te Zincirleme Kaza: Sürücü Kayboldu - Son Dakika

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