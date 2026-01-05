Antalya'da market deposu alev alev yandı, temel gıda alanı küle döndü - Son Dakika
3-sayfa

Antalya'da market deposu alev alev yandı, temel gıda alanı küle döndü

Antalya\'da market deposu alev alev yandı, temel gıda alanı küle döndü
05.01.2026 01:02  Güncelleme: 01:04
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir markete ait depoda çıkan yangın, 5 bin metrekarelik alanda büyük zarara yol açtı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo içerisindeki temel gıda ürünleri tamamen yok oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir markete ait depoda çıkan yangın bölgede büyük paniğe neden oldu. Ürünle dolu 10 bin metrekarelik deponun yaklaşık 5 bin metrekarelik bölümü alev alev yanarken olayda kimse yaralanmadı. Temel gıda maddelerinin bulunduğu alan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi Alametsin mevkiinde bulunan bir marketin deposunda meydana geldi. Depo çalışanlarının alevleri fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik ve Aksu ilçe itfaiye birimleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 bin metrekarelik depo alanının 5 bin metrekarelik bölümünde, temel gıda ürünlerinin bulunduğu kısımda etkili olan yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba gösterdi. Büyük oranda kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken itfaiye ekipleri, yangının çevrede bulunan plastik seralara sıçramaması için adeta zamanla yarıştı.

Yukarıkocayatak Mahallesi muhtarı Mehmet Ün, olay anında alevlerin kısa sürede büyüdüğünü ve yoğun dumanın çevreyi sardığını belirterek yaşanan korku dolu anları anlattı. Ün, "Mahallemizde yaklaşık 5 bin metrekarelik depoda saat 22.00 sıralarında büyük yangın çıktı. Serik ve çevresinden gelen itfaiye ekipleri canla başla mücadele ediyor. Çıkış nedeni bilinmiyor. İçinde kuru baklagil ve temel gıda maddeleri bulunuyordu. Maalesef komple yandı" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatılacağı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da market deposu alev alev yandı, temel gıda alanı küle döndü - Son Dakika

23:42
SON DAKİKA: Antalya'da market deposu alev alev yandı, temel gıda alanı küle döndü - Son Dakika
