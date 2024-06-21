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Serinlemek için girdiği suda boğuldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 18 yaşındaki Ramazan Özdemir, serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kozan'a bağlı Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla serinlemek için dereye giren Ramazan Özdemir, girdiği sudan çıkamayınca çevredekiler tarafından çıkartıldı. Nefes alamayan Özdemir için vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler genci Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.