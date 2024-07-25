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Serinlemek için gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

Dalgıçlar kayıp çocuğu arıyor

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için gölete giren 4 çocuktan biri suda kayboldu. Ekiplerin çocuğu arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

Horasan ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde yüzmek gölete giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirince çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Çocuklardan üçü kurtarılırken, 13 yaşındaki E.T. suda gözden kayboldu. Hemen AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, güvenlik ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Başta dalgıçlar olmak üzere ekipler, kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.