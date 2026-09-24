Sermaye piyasası soruşturmasında 21 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi - Son Dakika
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Sermaye piyasası soruşturmasında 21 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi

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Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 21 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
Nöbetçi Sulh Ceza HakimliğiÇağlayan Adalet Sarayı3. SayfaGüncelFinansSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Sermaye piyasası soruşturmasında 21 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi - Son Dakika
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