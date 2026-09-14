Sermaye piyasasına yönelik yanıltıcı paylaşımlarda 6 şüpheliye gözaltı talimatı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını ve yatırımcı kararlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken 11 hesap sahibinin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.
Sermaye piyasa araçlarına yönelik yanıltıcı paylaşımlar yapan 6 şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yanıltıcı bilgi veren, yorum yapan ve sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.
6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı
Soruşturma kapsamında, paylaşımları yapan şüphelilerin kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi. Paylaşımlarla güven ortamını zedelediği değerlendirilen 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ayrıca,11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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