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Serum Bağlantısı Ölüm Getirdi

Grip şikayetiyle kliniğe giden Mehmet Gündoğan, sarı serum sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.

29.01.2025 16:25
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Afyonkarahisar'da bir kişinin grip şikayetiyle gittiği özel bir klinikte halk arasında 'atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise ihbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımda 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

Olay sonrası Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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