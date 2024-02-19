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Servis kazasında yaralı sayısı 14'e yükseldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir domates serasında çalışan işçileri taşıyan servis aracıyla tırın çarpıştığı kazada yaralı sayısı 14'e yükselirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir domates serasında çalışan işçileri taşıyan M.Y., yönetimindeki 03 AAS 175 plakalı minibüs kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.B.'nin kullandığı 52 K 0626 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından can pazarı kurulurken, çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde trafik bir süre durma noktasına gelirken, polis ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası yol tekrar ulaşımı açıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.