Servis Şoförü, Telefonu İçin Hayatını Kaybetti

Denizli'de markette unuttuğu telefonu geri almak için karayolundan karşıya geçmek isteyen servis şoförü, tali yolda ilerleyen servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza dün akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın işçi servisini yapan Mehmet Ak (42), mesai sonrası işçileri almak üzere OSB'ye gitmek için yola çıktı. Yol üzerinde bir marketten alıveriş yapan Mehmet Ak, aracına geri döndüğünde cep telefonunu markette unuttuğunu fark etti. Cep telefonunu almak üzere markete gitmek için karayolunun karşısına geçen Mehmet Ak'a tali yoldan ilerleyen bir servis aracı çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Ak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.