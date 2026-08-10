Servis Şoförüne Yeniden Yargılama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Servis Şoförüne Yeniden Yargılama

Servis Şoförüne Yeniden Yargılama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan şoför, istinaf sonrası tahliye edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde öğrenci servisindeki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan şoför, kararın istinaftan dönmesi sebebiyle yeniden yargılanmaya başlandı. Görülen duruşmada sanık tahliye edildi.

Olay, 2024 yılında Kastamonu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde öğrenci servisi şoförlüğü yapan H.S.'nin (52), 4 kız çocuğuna çeşitli tarihte cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aileler Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan H.S. tutuklandı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'on iki yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından dava açılan H.S., toplam 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. H.S. hükümle birlikte duruşma salonundan tutuklandı.

Karar istinaftan döndü, yargılama yeniden başladı

Kararın ardından sanık müdafisi tarafından yapılan başvurunun ardıdan, verilen karar İstinaf Mahkemesi'nden geri döndü. Kararın dönmesinin ardından sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Görülen duruşmada savunma yapan H.S., suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini ifade ederek, "Böyle bir olay olmadı. Çünkü ben, o sene üniversite öğrencilerini taşıyordum, sabah ise lise öğrencilerini bırakıp gidip onları alıyordum. Akşam da ilk onları köyüne bırakıp, saat 16.15'de lise servisine başlıyordum. Saat 15.30'da ilkokul öğrencileri okuldan çıkıyordu, ben 16.15'de Kastamonu'ya gelip lise servisine başlıyordum. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Arabada oturma planı var, her okul çıkışında bir tane öğretmen arabanın başında bekler, elindeki listeye göre kendisi çocukları bindirirdi. Bu çocukların hepsinin zaten arabanın en arka koltuğunda olması lazım. Bu beyanların hiçbiri gerçek değildir. Söylenenlerin hiçbirini yapmadım. Suçsuzum tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 13 yaşındaki M.A.Ş. ise, "Duruşmada isimleri söylenen çocukların servis aracında ön koltuğa oturduğunu hiç görmedim. Ayrıca servis şoförünün kız çocuklarına sarılmasına ya da dokunmasına, kucağına oturtmasına da şahit olmadım" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen 10 yaşındaki H.N.B. de, "Mağdur çocukların ön koltuğa oturduğunu görmedim. Servis şoförünün çocuklara sarıldığını, öptüğünü, kucağına aldığını görmedim, telefonla bize video izletmedi" şeklinde konuştu.

Tanık olarak dinlenen 10 yaşındaki çocuk da, "Serviste ilk zamanlar karışık otururduk, sonradan oturma düzenine göre oturmaya başladık. Ön koltuğa genelde M.A.Ş. otururdu. Ancak önceden büyük kızlar da oturuyordu. Mağdurlardan birinin oturduğunu hatırlıyorum, ancak diğerlerinin oturup oturmadığını hatırlamıyorum. Küçükler ön koltuğa oturmazdı" şeklinde konuştu.

Tanık olarak dinlenen 11 yaşındaki çocuk ise, "Şoför araç kullanırken video izlemezdi, bize izlettiğini de görmedim. Ön koltuğa oturan çocuklar olurdu, ancak kimlerin oturduğunu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık H.S.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, avukatların yazılı savunma talebi sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis Şoförüne Yeniden Yargılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aksaray’da alacak verecek kavgası: 2 ölü Aksaray'da alacak verecek kavgası: 2 ölü
Kastamonu’da festivalde at yarışında kaza: 1 jokey yaralı, 2 at öldü Kastamonu’da festivalde at yarışında kaza: 1 jokey yaralı, 2 at öldü
Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor
Fenerbahçe’de anlaşma tamam: Fred ülkesine dönüyor Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Fred ülkesine dönüyor
Direğe konan 5 leylekten 3’ü elektrik akımına kapılarak telef oldu Direğe konan 5 leylekten 3’ü elektrik akımına kapılarak telef oldu

16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 16:58:40. #7.12#
SON DAKİKA: Servis Şoförüne Yeniden Yargılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.