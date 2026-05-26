Seul\'de Üst Geçit Çöktü: 3 Ölü, 3 Yaralı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de üst geçidin yıkım sırasında çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güney Korenin başkenti Seul'de yerel saatle 14.33 civarında eski bir üst geçidin yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgede bulunan 12 kişiden 6'sı kurtulurken, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Seodaemun Bölgesi İtfaiye yetkilisi Lee Jong-woon, işçilerin beton levhalar kesildiği sırada yapının bir bölümünün hafifçe çöktüğünü fark etmeleri üzerine yıkım çalışmalarını durdurmalarının ardından yapılan güvenlik denetimi sırasında meydana geldiğini aktardı.

Enkazın bir kısmı yakındaki demiryoluna düştü. Kore Demiryolu Şirketi, Seul İstasyonu yönünde bazı seferleri askıya aldı.

1966 yılında inşa edilen 335 metre uzunluğunda ve 14.9 metre genişliğindeki üst geçidin yıkımına geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlanmış, bu yılın Haziran ayı başlarında yıkımın tamamlanması planlanmıştı. - SEUL