Sevdiği için kamyonu kundakladı

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sevdiği gencin ailesiyle birlikte başka bir ile taşınacağını öğrenen genç kız, eşya yüklü kamyonu kundaklayarak ateşe verdi. Sevdiği gencin babasına ait ticari araca da zarar veren genç kız gözaltına alındı.

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Sarayköy ilçesi Hasköy Caddesinde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre; H.Ö. (21) isimli genç kız, aynı zamanda amcaoğlu olan erkek arkadaşı B.Ö.'nün ailesiyle birlikte Aydın'ın Didim ilçesine taşınacağını öğrenince çılgına döndü. Öfkesini alamayan genç kız, gecenin ilerleyen saatlerinde eşya yüklü kamyonu ateşe verdi. Amcası B.Ö.'ye ait ticari taksinin sileceklerini kırıp, camına da zarar veren genç kız, araçta maddi hasara yol açtı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kamyonda ve yüklü eşyalarda zarar oluştu.

Sevdiği amcaoğlunun başka şehre gitmesini hazmedemeyerek eşya yüklü kamyonu kundaklayan ve amcasının ticari aracına zarar veren genç kız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ