Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti - Son Dakika
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Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti

Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti
26.05.2025 12:12
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32 yaşındaki deneyimli paraşütçü Jade Damarell, sevgilisi tarafından terk edildikten bir gün sonra, paraşütünü kasıtlı olarak açmayarak 3 bin metre yükseklikten yere çakıldı ve hayatını kaybetti. Olayın başlangıçta kaza olarak değerlendirilmesine rağmen, yapılan incelemeler ve bulunan intihar notlarıyla trajik bir intihar olduğu anlaşıldı.

32 yaşındaki deneyimli paraşütçü Jade Damarell, kısa süreli bir ilişki sonrası sevgilisi tarafından terk edildikten sadece bir gün sonra, korkunç bir şekilde yaşamına son verdi. Yüzlerce başarılı atlayışa imza atmış olan Damarell, son atlayışında paraşütünü bilerek açmayarak 3 bin metre yükseklikten yere çakıldı. Olay, başlangıçta talihsiz bir kaza olarak değerlendirilse de, yapılan incelemeler ve bulunan intihar notlarıyla trajik bir intihar olduğu anlaşıldı.

Jade Damarell, paraşüt sporunda oldukça tecrübeli, 400'den fazla atlayışı başarıyla tamamlamış yetenekli bir sporcuydu. Hayatını paylaştığı 26 yaşındaki sevgilisi Ben Goodfellow ile yaklaşık 6 ila 8 aydır birlikteydi. Çift, paraşüt pistine yakın, paylaştıkları bir evde yaşıyorlardı.

27 Nisan günü, Ben Goodfellow'un ilişkiyi aniden sonlandırma kararı almasıyla Jade'in dünyası altüst oldu. Bu ayrılık, genç kadının derin bir çaresizliğe sürüklenmesine neden oldu. Ertesi gün sabah saatlerinde, Ben işe gitmek üzere evden ayrılırken, Jade her zamanki gibi rutin bir paraşüt atlayışı için hazırlandı. Ancak bu atlayış, diğerlerinden çok farklıydı. 3 bin metre yükseklikten serbest düşüşe geçtiğinde, deneyimli paraşütçü, hayatını kurtaracak olan paraşütünü kasıtlı olarak açmadı. Bu bilinçli tercih, genç kadının yere çarparak trajik bir şekilde yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

İlk belirlemelerde olayın bir paraşüt kazası olabileceği düşünülse de, polis tarafından yürütülen detaylı soruşturma, gerçeğin çok daha acı olduğunu ortaya koydu. Ekiplerin incelemeleri sonucunda Jade'in, bu eylemi kasıtlı olarak gerçekleştirdiğini gösteren notlar bulundu. Arkadaşları, bu intihar notlarında özellikle Ben Goodfellow ile olan ayrılığından ve yaşadığı derin üzüntüden bahsedildiğini belirtti.

Paraşüt kulübü yetkilileri de yapılan soruşturmanın bulgularını destekleyerek, "Tüm bulgular bunun kasıtlı bir eylem olduğunu göstermektedir. Bu, kulübümüz için de son derece üzücü bir olaydır" açıklamasını yaptı. Bu trajik olay, genç bir kadının aşk acısıyla nasıl bir uçurumun kenarına sürüklendiğini ve hayatına son verme kararı aldığını gözler önüne serdi.

Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti
Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti
Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Psikoloji, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • aragorn:
    salak 57 2 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    EN BÜYÜK AŞK...'' ALLAH '' AŞKIDIR...GERİSİ GEÇİCİDİR...ÜZÜLMEYE DEĞMEZ...ALLAH VAR HUZUR VAR..SEVGİ VAR ...SEVECEKSEN ALLAH İÇİN SEV...NEFS VEYA ŞEHVET İÇİN DEĞİL...YAZIK ETMİŞ... 46 4 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    değmez kimse için ölmeye değmez 46 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bk yoluna gitti Niyazi 25 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    herkese nasip olmaz! 8 14 Yanıtla
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