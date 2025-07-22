Seydikemer'de Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Seydikemer'de Cinayet Davası Devam Ediyor

Seydikemer\'de Cinayet Davası Devam Ediyor
22.07.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Şaban Ataş'ın cinayetiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şaban Ataş'ın öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Televizyon programında Emine Karabulut'un cinayet itirafıyla birlikte, Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş tutuklanmış ve Durkadın K. ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Durkadın K. müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ile Mert Ataş ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık Burhanettin Öztürk, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Sanık Emine Karabulut ise cinayeti Burhanettin Öztürk'ün işlediğini öne sürerek oğlu Mert Ataş ile kendisinin tahliye edilmesini istedi. Sanık Mert Ataş da Eşen Kapalı Cezaevi kabul bölümünde Burhanettin Öztürk'ün cinayeti işlediği yönünde beyanlarının bulunduğunu iddia ederek cezaevindeki ses ve görüntü kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Tanık Yasin P., Mert'in ev taşımasına yardım ettiği sırada suçta kullanıldığı öne sürülen beyzbol sopasının evin malzeme bölümünde gördüğünü anlattı. Sopayı beğendiğini ve Mert'ten kendisine hediye etmesini istediğini dile getiren Yasin P, "Mert, sopanın hediye olduğunu söyleyerek bana vermedi o sırada evde bulunan Burhanettin Öztürk, 'Bu sopa bana lazım.' diyerek sopayı elimden aldı" dedi.

Burhanettin Öztürk'ün avukatının talebi üzerine beyzbol sopası görselleri bulunan kağıtlar, mahkeme başkanınca Yasin P.'ye gösterilerek teşhis ettirildi. Otomobil tamircisi tanık Zafer E. ise maktul Şaban Ataş ile sanık Burhanettin Öztürk'ün müşterisi olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının "Şaban Ataş seni hiç benim frenlerim tutmuyor diye aradı mı?" sorusu üzerine Zafer E, "Öyle bir konuşmamız olmadı. Şaban kaybolmadan yaklaşık 15 gün önce beni aracının vize bakımı için aradı" cevabını verdi. Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığın da adli kontrolünün sürmesine hükmetti. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seydikemer, Mahkeme, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seydikemer'de Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul Tarih belli oldu Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu
Trabzonspor’a transfer olmayan Saul Niguez’in yeni takımı belli oldu Trabzonspor'a transfer olmayan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu

17:36
Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı
Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı
17:18
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
15:24
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
22:41
Robin van Persie’den Fenerbahçe itirafı: Hissettim
Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: Hissettim
22:39
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
22:20
Sünger yüklü tır alev alev yandı
Sünger yüklü tır alev alev yandı
22:12
21 gündür kulüp arıyordu Dorukhan Toköz’ün yeni takımı belli oldu
21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
22:06
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21:39
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
21:16
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 17:46:26. #7.12#
SON DAKİKA: Seydikemer'de Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.